Кордоба и Сперцян - в составе «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов»

В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящий матч.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Орозко, Салтыков, Рахманович, Шитов.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.

Матч состоится на стадионе в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, а «Краснодар» занимает второе место.