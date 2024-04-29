Агент Джикии: «Думаю, к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о состоянии здоровья своего клиента, который сейчас восстанавливается после травмы.

По словам Шпинёва, Джикия должен быть готов к кубковому матчу с «Динамо», который состоится в начале мая.

«Думаю, что к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме. Но надо полагаться на официальное заявление клуба», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака» и провёл лишь 11 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца мая текущего года.