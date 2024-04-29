В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН» и поиске нового наставника команды.

По словам Мелик-Гусейнова, расставание с Юраном было мирным, так как тренер хорошо понимает, что сейчас команде нужна перезагрузка.

«Что касается дальнейших решений по новому главному тренеру «Нижнего Новгорода», то мы объявим об этом позже. «Пари НН» может возглавить как иностранец, так и российский специалист — мы смотрим в обе стороны», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

Отметим, что «Пари НН» проиграл шесть своих последних матчей подряд и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 набранных очков.