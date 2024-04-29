Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко

29 Апреля 2024 • 11:40 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды после отставки Сергея Юрана.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главного тренера «Пари НН» являются Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Олег Василенко.

«Хазов является тренером клуба, никуда не собирается. Все остальные — домыслы СМИ. Клуб не давал от себя никакую подобную информацию», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Пари НН» проиграл шесть последних матчей РПЛ кряду. Сейчас нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице, опережая 15-й «Урал», находящийся в зоне вылета, на четыре очка. При этом екатеринбуржцы имеют одну игру в запасе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Олег Василенко Вадим Евсеев Алексей Стукалов Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:59
Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев 1
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:37
Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Клопп прокомментировал ссору с Салахом Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Модрич сравнялся с Роберто Карлосом по матчам за «Реал» – выше только два неиспанских игрока
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
29.04.24 в 15:15
Рубин Рубин
Урал Урал
2.95 2.90 2.50
Видео
29.04.24 в 17:30
Сочи Сочи
Факел Факел
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
13:06 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал Бердыева вторым отцом
13:02 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Обе команды будут играть в атаку, поэтому ждём интересного матча»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв высказался о победе «Динамо» в матче с «Зенитом» эксклюзив
12:55 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы сами до конца не понимаем состояние Гарре»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «По-моему, у нас нет основного состава»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев допускает, что у Семака возникли проблемы при общении с игроками «Зенита»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» пять раз побеждал в чемпионате, прежней мотивации я не особо вижу»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» есть все шансы на титул»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев объяснил, почему «Зенит» мало забивает
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
12:28 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил работу Слишковича в «Спартаке»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кордоба и Сперцян - в составе «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии: «Думаю, к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
Все новости
Рекомендуем