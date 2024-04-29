В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды после отставки Сергея Юрана.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главного тренера «Пари НН» являются Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Олег Василенко.

«Хазов является тренером клуба, никуда не собирается. Все остальные — домыслы СМИ. Клуб не давал от себя никакую подобную информацию», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Пари НН» проиграл шесть последних матчей РПЛ кряду. Сейчас нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице, опережая 15-й «Урал», находящийся в зоне вылета, на четыре очка. При этом екатеринбуржцы имеют одну игру в запасе.