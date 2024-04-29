Журавель сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

В матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный комментатор Тимур Журавель.
«Крылья» проиграют «Краснодару», который борется за чемпионство. Гости будут играть на победу. Но «Крылья» не отпустят далеко от себя по игре. Они будут либо догонять, либо по счету будут близко», - цитирует комментатора «РБ Спорт».
Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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