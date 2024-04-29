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«Крылья Советов» - «Краснодар»: Генич предсказал победителя матча

29 Апреля 2024 • 11:29 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 26-го тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Хочется «Краснодару» пожелать до конца поддерживать интригу в чемпионате, а чтобы поддерживать эту интригу, надо обыгрывать любого соперника. Верю, что «Краснодар» одержит победу», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Самаре сегодня, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Перед этим поединком «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на один балл.

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