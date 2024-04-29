Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка 26-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
«Краснодару» нужнее победа. Он снова может стать первым после того, как «Динамо» преподнесло такой шикарный подарок. Ставлю на «Краснодар». И форма лучше, и класс игроков выше», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» состоится сегодня, 29 апреля, начало запланировано в 13:00 по московскому времени. В случае победы подопечные Мурада Мусаева вернутся на первое место в таблице.
Бан пользователя