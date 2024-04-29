Бистрович: «Надеюсь, ЦСКА простит меня за гол в их ворота»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий сейчас на правах аренды за «Балтику», высказался о своём голе в ворота «армейцев» в матче 26-го тура чемпионата России (3:1).

«Надеюсь, «армейцы» простят меня за гол в их ворота. Но я же сейчас нахожусь в аренде в «Балтике», и не важно, против кого играю», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний хорват провёл за «Балтику» 25 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что прямо сейчас команда из Калининграда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 26 набранных очков.