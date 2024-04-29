Мансилья ответил, звал ли его Личка в «Динамо»

Брайан Мансилья, футболист «Оренбурга», рассказал, что не общался с Марцелом Личкой о возможном переходе в «Динамо».

Напомним, Мансилья и Личка вместе работали в «Оренбурге», с лета прошлого года Личка является главным тренером столичной команды.

Мансилья выступает за «Оренбург» с 2022 года, изначально российский клуб арендовал игрока у «Расинга», однако позже его контракт был выкуплен.

- Мы не успели ни о чем поговорить с ним. Я сейчас думаю только об «Оренбурге», потому что нам нужно исправлять положение в таблице, - цитирует Мансилью «Матч ТВ».

«Оренбург» в 25 матчах набрал 26 баллов и идёт на 14 строчке в таблице чемпионата, в понедельник оренбуржцы встретятся с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ.