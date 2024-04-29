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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роберто Фернандес объяснил, почему «Динамо» удачно играет с «Зенитом»

29 Апреля 2024 • 11:13 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

«Динамо» действительно может считать себя неудобным соперником для питерского «Зенита». О причинах практически регулярных побед «бело-голубых» над действующими чемпионами России порассуждал защитник «днамовцев» Роберто Фернандес.

«Мы всегда особенно настраиваемся на игры с «Зенитом» и стараемся держать этот уровень. Может, поэтому и одержали уже три победы в этом сезоне», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Накануне команда Марцела Лички в очередной раз выиграла у подопечных Сергея Семака в рамках 26-го тура. Эта виктория стала для нее уже третьей в сезоне-2023/2024.

За четыре тура до конца первенства «Зенит» по потерянным очкам уступает лидерство «Краснодару», однако благодаря большему количеству игр пока располагается на первой строчке. Для того, чтобы «быки» фактически возглавили таблицу, им необходимо 29 апреля обыгрывать в гостях «Крылья Советов».

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