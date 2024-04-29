Нобоа сравнил российского тренера с Гвардиолой

Экс-футболист «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Эквадорец сравнил российского специалиста с испанцем Хосепом Гвардиолой.
«Он умный, знает, что делать, куда поставить, как играть, где играть, где бегать, кто должен бегать. Хороший опорный полузащитник и хороший тренер. Как Гвардиола, хороший, умный», - приводятся слова Кристиана на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.
Напомним, что под руководством Семака петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «сине-бело-голубые» занимают первое место после 26 туров.
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