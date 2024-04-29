Нобоа сравнил российского тренера с Гвардиолой

«Он умный, знает, что делать, куда поставить, как играть, где играть, где бегать, кто должен бегать. Хороший опорный полузащитник и хороший тренер. Как Гвардиола, хороший, умный», - приводятся слова Кристиана на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.