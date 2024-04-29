Байрамян: «Верю, что ещё надену футболку сборной Армении»

Хорен Байрамян, выступающий за «Ростов», рассчитывает ещё сыграть за свою национальную команду.

Байрамян впервые вышел на поле в футболке сборной Армении в 2020 году, с тех пор в его активе 22 игры за национальную команду, в которых он смог отметиться двумя забитыми мячами. В последний раз 32-летний игрок попадал в заявку сборной весной 2023 года.

- Я очень хочу играть за сборную. Верю, что еще надену футболку своей команды, - цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

Байрамян выступает за донскую команду с 2011 года. В этом сезоне футболист провёл в чемпионате России 22 матча, в которых сделал на партнёров три ассиста.