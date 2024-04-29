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Агент Сафонов: «Тюкавин показывает отличную игру»

29 Апреля 2024 • 11:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента, который забил единственный и победный мяч в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Костя забил породистый гол, сделал свою работу. Он мог ещё и забивать. В этом сезоне он показывает отличную игру. Собака лает, караван идёт», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 33 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

На сегодняшний день динамовцы, набравшие 47 очков в 26 матчах, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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