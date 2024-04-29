Байрамян рассказал, где хочет завершить карьеру

Хорен Байрамян, игрок донской команды, рассказал, где хотел бы завершить свою карьеры.

Байрамян дебютировал за «Ростов» в 2011 году, с тех пор на его счету 2004 матча за донскую команду. В России Байрамян также выступал за «Ротор», «Волгарь» и «Рубин» на правах аренды.

- Готов ли завершить карьеру в родной команде? Да! Я люблю свой клуб, хочу завершить карьеру здесь. Если «Ростов» будет заинтересован во мне, то я с удовольствием проведу остаток карьеры в команде, - цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

Армянский футболист в этом сезоне сделал четыре ассиста на своих партнёров в 28 матчах за донский коллектив. В следующем туре ростовчане на своём поле примут «Оренбург», матч пройдёт 29 апреля и стартует в 19:30 по столичному времени.

Байрамян в нынешнем сезоне провел 28 матчей за «Ростов» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.