Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»

Игрок «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о результатах команды после отставки Гильермо Абаскаля.

Напомним, испанский тренер был уволен по ходу текущего месяца и с тех пор «красно-белые» не потерпели ни одного поражения. Сейчас «Спартак» возглавляет боснийский специалист Владимир Слишкович.

«Не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нём не было таких результатов», — цитирует Бонгонду Metaratings.

После 26 проведённых матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 42 набранных очка.