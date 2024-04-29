Нигматуллин высказал мнение о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с журналистами высказался о вчерашней победе «Спартака» над «железнодорожниками» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» играл раскрепощено, получал удовольствие от процесса, тем самым, снова выиграл и набрал очки. Смена главного тренера пошла на пользу команде», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «красно-белых» со счетом 3:2. После 26 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место в таблице, а «Локомотив» - шестое.