Бубнов предсказал победителя в матче «Рубина» и «Урала»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка 26-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».

«1:0. «Рубин» прибавил очень сильно, легионеры помогают, особенно в группе атаки. А вот «Урал» играет неудачно. Преимущество здесь будет на стороне казанцев», - приводит слова Бубнова Sportbox.

«Рубин» примет «Урал» на домашнем поле в Казани сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости находятся на 15-й строчке.