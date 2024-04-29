Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

26-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Об этой встрече высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. Обе команды играют в интересный футбол, но «Краснодар» сильнее. Сейчас они на максимуме играют: чемпионство рядом, настраиваться на победу могут даже без тренера», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» состоится сегодня, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. В случае победы подопечные Мурада Мусаева поднимутся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.