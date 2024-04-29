Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»

Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, почему посетил матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», который завершился победой «бело-голубых» со счётом 1:0.

По словам Ковальчука, он решил посмотреть эту игру из-за сына, который играет в «Динамо».

«Сын играет в «Динамо», поэтому решили прийти и посмотреть интересный матч. Всегда приятно приехать поболеть за знакомых», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

После этой победы «Динамо», занимающее сейчас третье место в турнирной таблице чемпионата России, сократило отставание от первого «Зенита» до трёх очков. До конца сезона обеим командам осталось провести по четыре встречи.