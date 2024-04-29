В «Спартаке» приняли решение по Слишковичу

В московском «Спартаке» определились с будущим исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Как стало известно журналистам «РИА Новости Спорт», специалист не станет полноценным наставником команды, несмотря на успешные результаты в последних матчах. При этом отмечается, что Слишкович может остаться в тренерском штабе «красно-белых» после назначения нового рулевого.

В последнем матче под руководством Владимира «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:2. После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице.

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