Маслов: «Летом можно будет рассмотреть интересное предложение от другого клуба»

Павел Маслов не исключает, что по окончании сезона покинет столичную команду и уйдёт в другой клуб.

Маслов выступает за «Спартак» с зимы 2020 года, ранее он играл за вторую команду «Спартака». Действующее соглашение Маслова с «красно-белыми» истекает предстоящим летом.

- Если летом будет какое-то интересное предложение об аренде в другой клуб, то можно его рассмотреть. Но пока я тут, - цитирует Павла Маслова «Чемпионат».

Маслов в текущем сезоне провёл за «Спартак» в общей сложности всего лишь 292 минуты на поле, результативными действиями защитник не отметился.