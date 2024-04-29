Игнашевич: «При счёте 1:0 неправильно садиться в оборону»

Рулевой калининградского клуба Сергей Игнашевич поделился мнением после победы над ЦСКА.

Встреча 26-го тура РПЛ прошла в воскресенье и завершилась победой «Балтики», на три мяча калининградцев «армейцы» смогли ответить одним голом в компенсированное время.

- Считаю, что мы провели ровный матч. Когда счёт стал 2:0 соперник поменял схему, упростил футбол и у нас пошли ошибки. Мы сделали замены оборонительного характера. А при счёте 1:0 неправильно садиться в оборону, - цитирует специалиста «Чемпионат».

В активе «Балтики» 26 очков и 12 строчка в таблице чемпионата, в следующем туре команда Игнашевича на выезде сыграет с «Уралом», матч пройдёт 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 15:45 по столичному времени.