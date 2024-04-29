Ковальчук назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Илья Ковальчук поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу.

Напомним, прямо сейчас турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Следом за петербургской командой идут «Краснодар» и «Динамо».

По мнению Ковальчука, фаворитом чемпионской гонки является «Зенит», однако и другие команды способны навязать борьбу «сине-бело-голубым».

«Думаю, что «Зенит», конечно. Наверное, у них самый сильный состав. Но «Краснодар» тоже даст бой. Да и «Спартак» не отстанет, я думаю. Интересная будет концовка», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей РПЛ подряд.