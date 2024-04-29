Хлусевич рассказал, чем завершился спор с Геничем

Известный комментатор Константин Генич проиграл спор защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу, в результате чего тот стал счастливым обладателем спиннинга. Об этом сам футболист рассказал «Чемпионату».

«Спорили на спиннинг. Я люблю рыбалку. Я даже не слушал, что нужно сделать, потому что знал, что выиграю. Костя уже отдал спиннинг. Он недорогой. Сама суть была в споре, а не в дороговизне», - заявил игрок.

По условиям пари Хлусевич должен был забить хотя бы один мяч в текущем сезоне. В итоге сейчас на счету Даниила уже пять голов в ворота соперников. Последний он забил накануне в дерби с «Локомотивом», и этот мяч оказался победным для «красно-белых».