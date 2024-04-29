Аршавин назвал главную проблему «Зенита» в матче с «Динамо»

«Вся проблема команды в этом матче - в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Так же было и в предыдущих матчах. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».