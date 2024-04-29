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Игрок «Спартака» признался, что сомневался при продлении контракта с клубом зимой

29 Апреля 2024 • 10:20 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Локомотив Москва

​По словам футболиста «красно-белых» Павла Маслова, зимой у него были сомнения о необходимости продления контракта с клубом.

- Я сомневался при продлении контракта со «Спартаком» этой зимой. Было много разных вбросов, но я много раз говорил, что мы постоянно поддерживаем диалог с клубом, - цитирует Павла Маслова «Чемпионат».

Маслов является игроком основной команды «Спартака» с зимы 2020 года, его текущее соглашение действует до 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.

В этом сезоне Маслов принял участие в пяти матчах, но не смог отличиться.

«Спартак» благодаря вчерашней победой в дерби поднялся на четвёртую строчку в таблице РПЛ, далее «красно-белые» на выезде встретятся с «Пари НН», встреча пройдёт 5 мая.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов

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