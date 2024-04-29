Корнаухов: «Зенит» мой фаворит в чемпионской гонке РПЛ»

«Зенит» мой фаворит в чемпионской гонке. «Зенит» с тем ресурсом игроцким, который у него есть, должен включиться на максимум. И доказать не только на бумаге, что он является фаворитом», - высказался Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».