Корнаухов: «Зенит» мой фаворит в чемпионской гонке РПЛ»

Экс-игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями относительно борьбы за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Зенит» мой фаворит в чемпионской гонке. «Зенит» с тем ресурсом игроцким, который у него есть, должен включиться на максимум. И доказать не только на бумаге, что он является фаворитом», - высказался Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».
В последних двух матчах чемпионата России «Зенит» потерпел поражения от казанского «Рубина» (0:2) и московского «Динамо» (0:1).
После 26 туров подопечные Сергея Семака с 50 набранными очками занимают первое место в турнирной таблице.
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