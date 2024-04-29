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Байрамян высказался о критике в адрес Песьякова

29 Апреля 2024 • 10:14 Комментировать
Ростов
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Оренбург
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Через 8 ч. 29 мин.

Хорен Байрамян дал свой комментарий о критике в адрес вратаря команды Сергея Песьякова, который неудачно провёл встречу со «Спартаком».

Напомним, «Ростов» 21 апреля на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 1:5, Песьяков «привёз» один гол в свои ворота и несколько раз неудачно играл на выходе. На 59-й минуте из-за повреждения голкипер был заменён, вместо него главный тренер дончан Валерий Карпин выпустил Никиту Медведева.

- Ему не 18 лет, Сережа сам все понимает, он уже переборол это, прошел этот путь. А то, что кто‑то критикует… Надо смотреть, в какой футбол мы играем, какие требования предъявляет вратарю наш тренер, - цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

«Ростов» в понедельник примет «Оренбург», игра начнётся в 19:45 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Песьяков Хорен Байрамян

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