Байрамян высказался о критике в адрес Песьякова

Хорен Байрамян дал свой комментарий о критике в адрес вратаря команды Сергея Песьякова, который неудачно провёл встречу со «Спартаком».

Напомним, «Ростов» 21 апреля на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 1:5, Песьяков «привёз» один гол в свои ворота и несколько раз неудачно играл на выходе. На 59-й минуте из-за повреждения голкипер был заменён, вместо него главный тренер дончан Валерий Карпин выпустил Никиту Медведева.

- Ему не 18 лет, Сережа сам все понимает, он уже переборол это, прошел этот путь. А то, что кто‑то критикует… Надо смотреть, в какой футбол мы играем, какие требования предъявляет вратарю наш тренер, - цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

«Ростов» в понедельник примет «Оренбург», игра начнётся в 19:45 по московскому времени.