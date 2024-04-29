Силкин ответил на вопрос, уйдёт ли Тюкавин в «Зенит»

«Зенит» может легко забрать себе Константина Тюкавина, если увидит в нём надобность. Таким мнением поделился бывший главный тренер «бело-голубых» Сергей Силкин.

«Если Тюкавин нужен «Зениту», то заберут. Исторически со времён Данни хорошие игроки в «Динамо» не задерживаются», - цитирует специалиста Metaratings.

Добавим, что в 26-м туре «динамовцы» обыграли «Зенит» со счётом 1:0, а единственный мяч как раз оказался на счету Тюкавина. После этого поражения питерцы уже не являются фаворитами в борьбе за чемпионский титул.

Португалец Данни с 2005 по 2008 годы выступал в составе «Динамо», после чего перешёл в «Зенит», вместе с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также одним из лидеров команды.