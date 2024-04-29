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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал двух звёзд «Зенита», которые сильно сдали

29 Апреля 2024 • 10:13 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в поединке 26-го тура Премьер-лиги с «Динамо». Он отметил спад в игре ведущих футболистов «сине-бело-голубых».

«Мостовой не в лучшем состоянии, что ещё важнее - Вендел и Клаудиньо очень сильно сдали. Отсюда проблемы при организации атак, команду залихорадило, уже столько очков потеряли!» - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что поединок завершился поражением петербургского коллектива со счетом 0:1.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Зенит» с 50 баллами занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» набрало 47 очков и располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги
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