Бубнов назвал двух звёзд «Зенита», которые сильно сдали

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в поединке 26-го тура Премьер-лиги с «Динамо». Он отметил спад в игре ведущих футболистов «сине-бело-голубых».

«Мостовой не в лучшем состоянии, что ещё важнее - Вендел и Клаудиньо очень сильно сдали. Отсюда проблемы при организации атак, команду залихорадило, уже столько очков потеряли!» - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что поединок завершился поражением петербургского коллектива со счетом 0:1.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Зенит» с 50 баллами занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» набрало 47 очков и располагается на третьей позиции.