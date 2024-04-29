Аршавин: «Никто не хочет, чтобы «Балтика» уплыла вниз»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, вчера, 28 апреля, команда из Калининграда обыграла ЦСКА (3:1) в матче 26-го тура РПЛ и смогла подняться на 12-е место в турнирной таблице.

«Фернандес и Энрикес здорово играют. Калининградцы заслуживают, чтобы остаться. Думаю, что никто не хочет в лиге, чтобы «Балтика» уплыла вниз», — заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что на сегодняшний день отрыв «Балтики» от зоны влета составляет два очка. До конца сезона калининградской команде осталось провести четыре игры.