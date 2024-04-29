Кирилл Глебов высказался о своём первом голе за ЦСКА

Кирилл Глебов, футболист «армейского» клуба», дал комментарий о своём голе в матче с «Балтикой».

Напомним, встреча прошла в воскресенье в Калининграде, «Балтика» одолела ЦСКА со счётом 3:1. Команда Владимира Федотова забила единственный гол в матче в добавленное к матчу время, абритр встречи Ян Бобровский засчитал мяч после подсказки системы VAR. Не видеоповторе казалось, что мяч после удара молодого футболиста ЦСКА не пересёк полностью линию ворот.

- Не обидно, что первый гол за ЦСКА произошёл в такой ситуации? Не обидно. Это первый гол, и я точно его запомню. Думаю, что голы придут и в лучших ситуациях, так что ждем, - цитирует Глебова «Матч ТВ».

ЦСКА остаётся на седьмой строчке в таблице РПЛ, в следующем туре столичный коллектив на своём доме примет «Рубин», матч пройдёт 6 мая.