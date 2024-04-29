Зарема напомнила ЦСКА свою цитату про кляч

ЦСКА своим поражением от калининградской «Балтики» в 26-м туре РПЛ вновь дал повод супруге экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зареме Салиховой, потроллить армейский клуб.

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА - это не кони, а клячи», - цитирует её Metaratings.ru.

Ранее Салихова сравнила футболистов ЦСКА с клячами после одного из поражений. Напомним, что в своём прошлом матче «армейцы» сыграли вничью как раз со «Спартаком». Впервые за 21 год дерби закончилось со счётом 0:0, а игра была откровенно скучной.

ЦСКА находится на седьмой строчке в турнирной таблице, имея лишь теоретические шанс на попадание в тройку призёров. Однако команда ещё может побороться за Кубок страны: в финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом».