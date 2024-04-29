Бубнов: «Спартак» заслуженно победил «Локомотив»

В рамках 26-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:2. Об этом результате высказался бывший игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«Встреча получилась обоюдоострой, смотрелась на одном дыхании и была весьма хороша по российским меркам. «Спартак» победил заслуженно: в обороне команда сыграла более надёжно, чем «Локомотив», - передает слова Бубнова Sportbox.

После вчерашнего успеха «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» опустились на пятую позицию.