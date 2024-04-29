Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что экс-наставник «Спартака» Олег Романцев должен вновь возглавить «красно-белых».

«А почему нет? Его время прошло? Нет. Ни в коем случае», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» в периоды с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Вместе с «красно-белыми» легендарный специалист девять раз выигрывал внутренний чемпионат.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет Владимир Слишкович, который занял свой пост после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля. На сегодняшний день «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 26 проведённых матчах.