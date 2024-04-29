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Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»

29 Апреля 2024 • 09:44 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах Владимира Слишковича на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, боснийский специалист временно возглавил «красно-белых» после того, как в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль.

«Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт призвал не делать поспешных выводов о работе Слишковича.

В 26 матчах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. От первого «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на восемь баллов.

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Спартак Москва Илья Геркус Владимир Слишкович ещё теги

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