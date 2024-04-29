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Гилерме — о возможном завершении карьеры: «Сами всё увидите»

29 Апреля 2024 • 09:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Вратарь «Локомотива» Гилерме, которому сейчас 38 лет, высказался о возможном завершении своей игровой карьеры.

«Сами всё увидите. Стать сотрудником «Локомотива»? Нет, пока никаких планов нет», — цитирует Гилерме «РБ Спорт».

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне опытный вратарь провёл в составе «железнодорожников» пять матчей, пропустил пять голов и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме

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