Гилерме — о возможном завершении карьеры: «Сами всё увидите»

Вратарь «Локомотива» Гилерме, которому сейчас 38 лет, высказался о возможном завершении своей игровой карьеры.

«Сами всё увидите. Стать сотрудником «Локомотива»? Нет, пока никаких планов нет», — цитирует Гилерме «РБ Спорт».

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне опытный вратарь провёл в составе «железнодорожников» пять матчей, пропустил пять голов и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице.