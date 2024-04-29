Бушманов оценил футбол в дерби «Спартак» - «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от вчерашнего поединка против «Локомотива» в рамках 26-го тура чемпионата России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 3:2.

«Игра получилась зрелищной. Получилась хорошая компенсация за матч ЦСКА - «Спартак», где голевых моментов практически не было, игра смотрелась очень тяжело. Сегодня матч болельщикам понравился», - приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Железнодорожники», в свою очередь, опустились на пятую позицию.