Уилкшир: «Зенит» снова станет чемпионом»

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир после поражения «Зенита» от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ выразил мнение, что петербургский клуб всё равно завоюет чемпионский титул.

Напомним, на данный момент «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. При этом «быки» имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня.

«Думаю, что «Зенит» снова станет чемпионом. У клуба есть менталитет победителей, а это определяющий момент. Они чувствуют успех каждый год, это заложено в них», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. До конца текущего сезона команде Сергея Семака осталось провести четыре игры.