Геркус оценил игру Угальде за «Спартак»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре новичка «Спартака» Манфреда Угальде после вчерашнего дерби. «Красно-белые» обыграли «железнодорожников» со счетом 3:2.

«Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 11 поединках «народной команды», в которых отметился одним забитым мячом.