Степашин: «Зенит» в последнее время просел»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о вчерашнем успехе в матче против петербургского «Зенита». «Бело-голубые» выиграли на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.
«Личка переиграл Семака? Ну, по крайней мере, не проиграл во всех отношениях. Сделал несколько классных замен, которые сработали. «Зенит», мне кажется, в последнее время просел», - передает слова Степашина «Комсомольская правда».
После вчерашнего успеха на счету «Динамо» стало 47 баллов. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.
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