Геркус: «Не увидел развития Пиняева»

Илья Геркус, бывший президент столичного «Локомотива», поделился мыслями об игре полузащитника «железнодорожников» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.
«Этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон должен стать для него определяющим», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».
В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 2:3.
В нынешнем сезоне чемпионата страны Сергей провел 25 матчей. На счету игрока три забитых мяча и четыре голевые передачи.
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