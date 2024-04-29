Геркус: «Не увидел развития Пиняева»

«Этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон должен стать для него определяющим», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».