Геркус: «Дзюбе надо давать тайм, а то это всё несерьёзно»

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы в столичном клубе.
«Я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор. Если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что во вчерашнем дерби со «Спартаком» Дзюба провел на поле около десяти минут. Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 2:3. Срок действующего контракта Артёма с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
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