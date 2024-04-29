Геркус: «Дзюбе надо давать тайм, а то это всё несерьёзно»

«Я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор. Если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».