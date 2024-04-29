Геркус: «Спартак» закономерно победил «Локомотив»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в беседе с журналистами поделился впечатлениями от поединка между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Бодрый матч, много голов, моментов. Хорошее движение. Думаю, многим дерби понравилось. Результат, пожалуй, закономерен. «Спартак» выглядел посильнее, поагрессивнее», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.

После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на пятой позиции.