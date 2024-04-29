В «Балтике» прокомментировали победу над ЦСКА

Гендиректор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов высказался о домашней победе над московским ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России. Хозяева выиграли со счетом 3:1.
«Испытываем большую гордость за команду! «Балтика» не просто забила гол в ворота ЦСКА впервые за 26 лет, но и одержала уверенную победу! Было настоящее единение команды и болельщиков», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
После 26 туров чемпионата России калининградский коллектив набрал 26 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА находится на седьмой строчке.
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