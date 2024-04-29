Степашин отметил двух игроков «Динамо» в матче с «Зенитом»

«Игра была равной, напряженной. Первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надежно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и конечно блестяще провел матч Тюкавин», - передает слова руководителя «Комсомольская Правда».