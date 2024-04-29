Степашин отметил двух игроков «Динамо» в матче с «Зенитом»

Сергей Степашин, член совета директоров московского «Динамо», высказался о победе «бело-голубых» над петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 1:0, единственный гол забил форвард Константин Тюкавин.
«Игра была равной, напряженной. Первое, что мне понравилось, это игра «Динамо» в обороне. Очень надежно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и конечно блестяще провел матч Тюкавин», - передает слова руководителя «Комсомольская Правда».
После 26 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.
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