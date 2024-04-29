Шунин прокомментировал победу над «Зенитом»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин пообщался с журналистами после поединка с петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.
«Мы всей командой проделали большую работу. Да, было тяжело, но мы победили. Как обстоят дела с моим контрактом? Пока никак. Надеюсь, что уже скоро будут какие-то подвижки», - передает слова вратаря «РБ Спорт».
Напомним, что единственный гол в прошедшем поединке забил нападающий Константин Тюкавин.
После 26 туров Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
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