Орещук высказался о поражении «Зенита» в Москве

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о победе «бело-голубых» над петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Видно, что был план на игру, закрыли зоны, насытили середину поля. Команда пыталась играть в быструю контратаку. Против этого «Зенита» лучше не придумаешь», - передает слова Орещука «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Константин Тюкавин.

После победы «бело-голубые» набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка.