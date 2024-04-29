Хлусевич высказался после победы над «Локомотивом»

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о домашней победе над «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.
«Мне нравится, что начал наконец-то забивать, потому что до этого достаточно сильно критиковали в этом плане. Хотя, несмотря на то что в защите больше играл, но начал забивать, надеюсь продолжить», - передает слова Хлусевича пресс-служба столичного клуба.
Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 3:2.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Хлусевич сыграл 21 встречу, отметившись пятью забитыми мячами.
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