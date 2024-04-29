Хлусевич высказался после победы над «Локомотивом»

«Мне нравится, что начал наконец-то забивать, потому что до этого достаточно сильно критиковали в этом плане. Хотя, несмотря на то что в защите больше играл, но начал забивать, надеюсь продолжить», - передает слова Хлусевича пресс-служба столичного клуба.