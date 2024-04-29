Дзюбу раскритиковали после дерби со «Спартаком»

Центрального форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России. «Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 2:3.

«Спартак» побеждает, а вот Дзюба готовится заканчивать карьеру. Чувак в важном матче в перерыве идёт не нормально разминаться, а встаёт на ворота, всем видом показывая, что ему наплевать на все», - говорится в телеграм-канале «Мутко против».

Дзюба выступает за «Локомотив» с 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 26 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.